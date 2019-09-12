Борец за права предпринимателей Андрей Назаров может стать премьер-министром Башкирии

Андрей Назаров родился в башкирском городе Баймак, а по прошествии некоторого времени семья уехала в Сибай. В 16 лет Назаров из-за смерти отца вынужден был одновременно работать шоферов и учиться в Сибайском горно-обогатительном техникуме. В 2016 он защитил кандидатскую на тему «Социально-политические проблемы малого предпринимательства в регионе: На примере Республики Башкортостан». Его первый совместный с друзьями бизнес-проект — фирма «БашКазРос», специализирующаяся на перевозке дефицитных товаров из Казахстана в Башкирию и обратно.