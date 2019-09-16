Обучение за границей: как выбрать хорошую европейскую школу?

Одним из самых важных факторов при выборе учебного заведения для вашего ребёнка являются позиции этой школы в различных рейтингах. Чем выше рейтинг учебного заведения, тем более качественное образование даст оно ученику. Ведь именно это важно при дальнейшем поступлении в университет. Например, можно изучить Топ лучших школ Англии и Британии.