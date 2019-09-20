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Posted 20 сентября 2019,, 13:49

Published 20 сентября 2019,, 13:49

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

В Свердловской области начнут работу горячие линии по отопительному сезону

20 сентября 2019, 13:49
С 23 сентября в муниципалитетах Свердловской области начнут работать горячие линии по вопросам запуска тепла, сообщается на сайте министерства энергетики и ЖКХ региона.

Все телефоны указаны на сайте ведомства. Позвонив на горячую линию, свердловчане смогут узнать о том, когда в их доме подключат отопление или пожаловаться на холодные батареи. Также с 1 октября откроется ведомственная горячая линия.

На сегодняшний день отопительный сезон стартовал в 90 муниципалитетах из 94. В целом по региону отапливаются 40,4% жилищного фонда и 67% объектов социальной сферы.

#Общество#Свердловская область#Отопительный сезон#Горячая линия
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