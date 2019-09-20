В Свердловской области начнут работу горячие линии по отопительному сезону

Posted 20 сентября 2019,, 13:49
Published 20 сентября 2019,, 13:49
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Все телефоны указаны на сайте ведомства. Позвонив на горячую линию, свердловчане смогут узнать о том, когда в их доме подключат отопление или пожаловаться на холодные батареи. Также с 1 октября откроется ведомственная горячая линия.
На сегодняшний день отопительный сезон стартовал в 90 муниципалитетах из 94. В целом по региону отапливаются 40,4% жилищного фонда и 67% объектов социальной сферы.