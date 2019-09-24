Независимая автоэкспертиза в Нижнем Тагиле

Posted 24 сентября 2019, 09:49
Published 24 сентября 2019, 09:49
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Понятие автомобильной экспертизы включает несколько процедур:
Эта процедура понадобится для объективной оценки технического состояния ТС и обстоятельств ДТП, при покупке и продаже автомобиля. Например:
В указанных и прочих случаях вы можете обратиться к нам за независимой автоэкспертизой, при несогласии сторон ДТП или с оцененным ущербом страховой компанией, мы поможем вам. Эксперты Партнер 66 осматривают не только внешние, но и внутренние повреждения, что позволяет точнее определять затраты на ремонт автомобиля.
На первом этапе производится осмотр ТС с целью выявления повреждений. Результаты осмотра фиксируются и заверяются заказчиком и экспертом. Затем специалист в соответствии с утвержденной методикой делает заключение о цене ремонта или рыночной стоимости ТС, и заказчик получает официальный документ.