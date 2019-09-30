ВКонтакте назвала лучшие проекты VK Hackathon

Posted 30 сентября 2019,, 14:10
Published 30 сентября 2019,, 14:10
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Победители уже получили 1,5 миллиона рублей, ещё 500 тысяч разделят две команды, чьи проекты окажутся наиболее успешными спустя полгода. Чтобы определить это, Команда ВКонтакте проверит все работы, загруженные в App Store, Google Play или каталог сервисов VK Mini Apps, и сравнит количество установок и активных пользователей.
В этом году VK Hackathon прошёл в «Манеже» — площадке в центре Санкт-Петербурга, где проводятся крупнейшие международные форумы и выставки. В соревновании участвовали как независимые разработчики, так и сотрудники крупных IT-компаний: Яндекса, Сбербанка, Mail.ru, OZON, JetBrains, Альфа-Банка и других.
Каждая команда на VK Hackathon за 42 часа создаёт с нуля прототип технологического продукта. Он должен решать одну из задач, которые ставят Команда ВКонтакте и партнёры: стратегический партнёр Mastercard, а также «ПСБ», Aviasales, КРОК, фонд по борьбе с инсультом «ОРБИ», благотворительный фонд помощи детям «Солнечный город», Всемирный фонд дикой природы (WWF), Sports.ru, ТАСС, Cosmopolitan, vc.ru, Пушкинский и Политехнический музеи. Работоспособность каждого проекта впервые проверяли тестировщики Команды ВКонтакте.
Разработчики лучшего приложения получили 500 тысяч рублей, лучший проект в номинации «Выбор ВКонтакте» — 200 тысяч, победители остальных номинаций — по 100 тысяч.
Победителями VK Hackathon 2019 стали:
Андрей Рогозов, CEO ВКонтакте:
«Это очень важный для нас проект, которому мы всегда уделяем много сил и внимания. Почему? Потому что он отражает всё, что мы ВКонтакте ценим: способность придумывать оригинальные идеи, быстро решать проблемы, играть в команде и отстаивать свои убеждения. Недаром около 20 человек, которые когда-то были участниками VK Hackathon, стали частью Команды. Здорово, что наши ценности разделяют и другие: за пять лет количество участников выросло с 120 до 600 человек, а сам проект из тусовочки «для своих» превратился в одно из главных событий такого рода в индустрии».
Второй год подряд на VK Hackathon прошёл открытый лекторий. На этот раз он был посвящён запуску стартапов, а также навыкам и технологиям, которые в этом помогают. Опытом делились представители ВКонтакте и Aviasales. Запись прямой трансляции доступна в сообществе VK Hackathon: vk.cc/9RpvEx
ВКонтакте стремится поддерживать IT-сообщество, поэтому устраивает и другие конкурсы, соревнования, программы и лекции для технических специалистов. Среди них ежегодный чемпионат по программированию VK Cup, программа для преподавателей информатики и программирования из регионов VK Fellowship, митапы в разных городах России VK Tech Talks о технической работе сервисов ВКонтакте. Кроме того, 12 кандидатов, которые прошли отбор, на два месяца присоединились к команде соцсети в рамках программы стажировок.