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Posted 3 октября 2019,, 13:19

Published 3 октября 2019,, 13:19

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

С ОБИ стало выгоднее: бонусная программа пришла на Урал

3 октября 2019, 13:19
С 3 октября покупатели ОБИ в Екатеринбурге смогут оплачивать до 50% покупки бонусами

Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ запустила бонусную программу в Екатеринбурге. Теперь покупатели смогут получать до 10% кэшбэка с каждой покупки и до 50% в период проведения специальных акций на отдельные позиции и категории. Полученными бонусами можно оплачивать до половины стоимости любых товаров, включая те, которые уже продаются со скидками. В течение первых двух месяцев работы программы всем зарегистрировавшимся участникам, которые совершили покупки, будут начислены до 20 000 приветственных бонусов (1 бонус=1 рубль).

В процессе ремонта сложно спланировать все расходы, но можно их существенно оптимизировать. Участникам программы ОБИ Бонус мы предлагаем ряд уникальных преимуществ, которые помогают совершать покупки выгоднее и комфортнее, простые и прозрачные условия, эффективную систему накоплений, а также ряд дополнительных привилегий, таких как возврат товара в течение трех лет, обмен товаров и гарантия на них без предъявления чека, персональные акции и предложения, подарки на день рождения,говорит Павел Кузьмин, начальник отдела электронной коммерции и программ лояльности ОБИ Россия.

Решение о запуске программы в новом регионе было принято по итогам ее успешной реализации в Санкт-Петербурге, Волгограде и Волжском. По итогам опроса покупателей в этих городах, 84% удовлетворены условиями бонусной программы, а 80% ответили, что карта ОБИ Бонус позволяет ощутимо экономить на покупке товаров для ремонта, дома и сада. Особенно активно ею пользуются покупатели интернет-магазина obi.ru — доля онлайн-заказов с использованием бонусной карты увеличилась в семь раз.

Чтобы стать участником программы, необходимо совершить покупку в любом из гипермаркетов ОБИ в Екатеринбурге, бесплатно получить бонусную карту и зарегистрировать ее одним из следующих способов: на сайте obiclub.ru, по телефону 8-800-500-8080, в мобильном приложении OBI или на стойке регистрации в магазинах.

Со всеми условиями программы ОБИ Бонус можно ознакомиться по ссылке https://obiclub.ru/program/bonus/

#Политика#Акция
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