С ОБИ стало выгоднее: бонусная программа пришла на Урал

Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ запустила бонусную программу в Екатеринбурге. Теперь покупатели смогут получать до 10% кэшбэка с каждой покупки и до 50% в период проведения специальных акций на отдельные позиции и категории. Полученными бонусами можно оплачивать до половины стоимости любых товаров, включая те, которые уже продаются со скидками. В течение первых двух месяцев работы программы всем зарегистрировавшимся участникам, которые совершили покупки, будут начислены до 20 000 приветственных бонусов (1 бонус=1 рубль).