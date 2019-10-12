В Нижнем Тагиле водитель ВАЗ сбил женщину на пешеходном переходе

Posted 12 октября 2019, 07:28
Published 12 октября 2019, 07:28
Modified 17 сентября 2022, 16:28
Updated 17 сентября 2022, 16:28
Как рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД, водитель, двигаясь со стороны улицы Красных Зорь в сторону улицы Попова, у дома №46а на улице Металлургов сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы головы.
Медосвидетельствование показало, что водитель был трезв.