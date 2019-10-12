tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 октября 2019, 07:28

Published 12 октября 2019, 07:28

Modified 17 сентября 2022, 16:28

Updated 17 сентября 2022, 16:28

В Нижнем Тагиле водитель ВАЗ сбил женщину на пешеходном переходе

В Нижнем Тагиле водитель ВАЗ сбил женщину на пешеходном переходе

12 октября 2019, 07:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
11 октября около 20.00 в Нижнем Тагиле на улице Металлургов на пешеходном переходе водитель ВАЗ-2114 сбил 46-летнюю женщину.

Как рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД, водитель, двигаясь со стороны улицы Красных Зорь в сторону улицы Попова, у дома №46а на улице Металлургов сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы головы.

Медосвидетельствование показало, что водитель был трезв.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Травма#ДТП#Пешеход
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика