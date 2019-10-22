Автострахование онлайн в Тинькофф банке

Страховка необходима каждому участнику дорожного движения, она защитит вас и поможет сэкономить средства при ряде ситуаций на дороге. Оформить страховку сегодня не составляет труда, такие услуги предлагают многие компании. Вы с легкостью сможете подобрать подходящий вариант. Предлагает услуги страхования и Тинькофф банк, более подробно с его условиями можно ознакомиться на сайте. Квалифицированные консультанты ответят на все интересующие вас вопросы. Оформить страховку можно здесь же, вам не придется никуда ехать. Банк отказался от стационарных отделений, теперь все операции выполняются в онлайн режиме. Это очень удобно для клиентов, ведь вы экономите свои силы и время. Оформление полиса займет всего несколько минут, получить его можно в удобном месте и в удобное время. Полис доставляется клиенту представителем компании совершенно бесплатно. При необходимости выезд для осмотра авто также производится в удобное время.