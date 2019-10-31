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Posted 31 октября 2019, 14:22

Published 31 октября 2019, 14:22

Modified 24 февраля, 12:48

Updated 24 февраля, 12:48

Сорочка вместо рубашки: свердловчане не могут получить компенсацию за школьную форму

31 октября 2019, 14:22
Многодетные семьи Свердловской области не могут получить компенсацию за школьную форму из-за разных наименований предметов одежды, указанных на ценниках в магазинах и в Постановлении Правительства. Об этом рассказал депутат Дмитрий Ионин.

В перечне прописано слово «сорочка», тогда как в магазинных чеках указывается «рубашка». Также соцзащита не принимала чеки с наименованием такого товара как «костюм» — нужно указание «пиджака» и «брюк». Именно это стало причиной того, что родители не могли получить компенсацию за форму, купленную к новому учебному году.

Предложил ориентироваться на пример Московской области, где многодетным семьям не требуется предоставлять квитанции о стоимости приобретенной школьной формы, а всем заявителям выплачивается одна и та же сумма, что упрощает порядок выплаты компенсации, рассказал Ионин.

Предложение депутата не было принято, однако, согласно ответу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, перечень вариантов наименования одежды будет расширен.

#Общество#Школьники#Компенсация#Многодетные семьи
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