Сорочка вместо рубашки: свердловчане не могут получить компенсацию за школьную форму

Posted 31 октября 2019, 14:22
Published 31 октября 2019, 14:22
Modified 24 февраля, 12:48
Updated 24 февраля, 12:48
В перечне прописано слово «сорочка», тогда как в магазинных чеках указывается «рубашка». Также соцзащита не принимала чеки с наименованием такого товара как «костюм» — нужно указание «пиджака» и «брюк». Именно это стало причиной того, что родители не могли получить компенсацию за форму, купленную к новому учебному году.
Предложил ориентироваться на пример Московской области, где многодетным семьям не требуется предоставлять квитанции о стоимости приобретенной школьной формы, а всем заявителям выплачивается одна и та же сумма, что упрощает порядок выплаты компенсации, рассказал Ионин.
Предложение депутата не было принято, однако, согласно ответу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, перечень вариантов наименования одежды будет расширен.