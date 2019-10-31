Сорочка вместо рубашки: свердловчане не могут получить компенсацию за школьную форму

В перечне прописано слово «сорочка», тогда как в магазинных чеках указывается «рубашка». Также соцзащита не принимала чеки с наименованием такого товара как «костюм» — нужно указание «пиджака» и «брюк». Именно это стало причиной того, что родители не могли получить компенсацию за форму, купленную к новому учебному году.