В Екатеринбурге пройдет выставка про цифровые технологии для бизнеса Internet Expo

На мероприятии свой опыт представят 100 экспертов, которые поделятся современными инструментами интернет-маркетинга, управления и автоматизации бизнеса. В рамках форума в течение двух дней пройдут восемь конференций. 29 ноября состоится Бизнес день. Темами конференций станут: Digital-продажи, Автоматизация и рост бизнеса, Реклама и продвижение, Успешный старт в цифровой реальности. 30 ноября пройдет Профессиональный день, на котором пройдут конференции: Социальные сети и таргетированная реклама, Продающий сайт, SEO, контекст, Контент-маркетинг, PR, работа со СМИ, Продающий дизайн, интерфейсы, UX.