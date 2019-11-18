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Posted 18 ноября 2019,, 08:07

Published 18 ноября 2019,, 08:07

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

В Екатеринбурге пройдет выставка про цифровые технологии для бизнеса Internet Expo

18 ноября 2019, 08:07
29 и 30 ноября в Екатеринбурге пройдет выставка и форум Internet Expo, на котором 100 экспертов поделятся опытом в управлении бизнесом с помощью цифровых технологий.

Internet Expo включает в себя выставку подрядчиков, специализирующихся на цифровых технологиях для бизнеса, и форум. Форум рассчитан на тех, кто занимает руководящие должности в бизнес-индустрии, специалистов по рекламе и пиару, а также желающих развивать продажи в интернете.

На мероприятии свой опыт представят 100 экспертов, которые поделятся современными инструментами интернет-маркетинга, управления и автоматизации бизнеса. В рамках форума в течение двух дней пройдут восемь конференций. 29 ноября состоится Бизнес день. Темами конференций станут: Digital-продажи, Автоматизация и рост бизнеса, Реклама и продвижение, Успешный старт в цифровой реальности. 30 ноября пройдет Профессиональный день, на котором пройдут конференции: Социальные сети и таргетированная реклама, Продающий сайт, SEO, контекст, Контент-маркетинг, PR, работа со СМИ, Продающий дизайн, интерфейсы, UX.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предоставит квоту на бесплатный билет первой тысяче зарегистрировавшихся на сайте (для этого необходимо выбрать категорию билета «Базовый»).

#Общество#Новости УрФО#Выставка#Екатеринбург
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