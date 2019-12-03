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Posted 3 декабря 2019, 11:35

Published 3 декабря 2019, 11:35

Modified 17 сентября 2022, 16:36

Updated 17 сентября 2022, 16:36

Правительство РФ оценило работу команды Куйвашева в миллиард рублей

Правительство РФ оценило работу команды Куйвашева в миллиард рублей

3 декабря 2019, 11:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Субъектам Федерации выделили 45 миллиардов рублей за эффективность деятельности высших должностных лиц и региональных органов исполнительной власти, по данным распоряжения от 30 ноября. Свердловской области направили 1 011 785 600 рублей.

Всего 45 миллиардов рублей были распределены на грантовой основе между субъектами Российской Федерации. Сумма выделенных средств определялась на основе итогового рейтинга. В критерии расчёта показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц входят: образование, окружающая среда, уровень занятости, экономические показатели, качество автодорог, доступность жилья, уровень среднемесячной зарплаты, продолжительность жизни, прирост населения, уровень бедности, вложения в капитал, качество городской среды и численность занятых в среднем и малом бизнесе.

Наилучшие показатели достигнуты Республикой Крым (1,5 миллиарда рублей), Санкт-Петербургом (1,5 миллиарда рублей) и Краснодарским краем (1,4 миллиарда рублей). Наименьшие выплаты получат Чукотский автономный округ (265,5 миллиона рублей), Республика Адыгея (266,6 миллиона рублей) и Сахалинская область (281,9 миллиона рублей).

#Экономика#Эксклюзив#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Грант
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