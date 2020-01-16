3 Лучших Самоучителя Английского для Начинающих

Posted 16 января 2020,, 18:36
Published 16 января 2020,, 18:36
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Нужно самостоятельно искать информацию и выполнять дополнительные задания. Повысить ваш уровень могут самоучители.
В данной статье рассмотрим три наиболее популярных ресурса.
Этот учебник подойдет даже тем, кто еще только начал изучать язык. Ведь особенное внимание уделяется лексике и грамматике. Это именно те разделы, на основе которых строится как устная, так и письменная речь.
Автор говорит, что к этой книге нужно обращаться, если возникают трудности. Достаточно открыть оглавление и найти проблемную тему. Затем прочитать теорию и закрепить ее выполнением нескольких упражнений.
Преимущество этой книги – возможность проверки полученных ответов. Все ключи расположены в конце книги.
Автор – Оксана Долинка, имеющая статус сертифицированного кембриджского специалиста. Ее опыт работы в этой сфере превышает десять лет. Поэтому сомневаться в ее компетенции не приходится.
Оксана повышала уровень владения языком, работая в разных странах. И на данный момент у нее уже более 1000 благодарных учеников.
В программу обучения входит комплексное изучение языка.
Сюда включены как аудиоуроки, так и видео. Доступ получает каждый и навседа. При этом ученики заходят в любое время. А значит каждый получает материал в полной мере.
Однако недостаточно просто смотреть и слушать. Главное – прилагать собственные усилия. Нужно стараться запоминать. Тогда будет виден прогресс.
Курс рассчитан всего на месяц. За этот небольшой промежуток времени получается пройти 52 урока, изучить 8 словарей в видео формате и 90 в аудио, а также 3 видео по фильмам.
Разработчик этого курса – Эй Джей Хоуг. Простой учитель, который понял, что в школьной программе нужно что-то менять.
Ведь далеко не все ребята способны заниматься по скучным учебникам. Материал в таком случае просто не запоминается.
Этот человек думал над этой проблемой. В итоге создал курс, основной принцип которого – регулярно повторять полученную информацию.
Получается, что самоучитель – это хороший способ изучения языка. Однако работать он будет только при условии, что ученик старается улучшить свой результат.
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