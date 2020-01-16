tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января 2020,, 18:36

Published 16 января 2020,, 18:36

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

3 Лучших Самоучителя Английского для Начинающих

16 января 2020, 18:36
Чтобы добиться результатов в изучении английского языка, нужно прикладывать много усилий. Недостаточно посещать курсы или ходить на занятия к репетитору.

Нужно самостоятельно искать информацию и выполнять дополнительные задания. Повысить ваш уровень могут самоучители.

В данной статье рассмотрим три наиболее популярных ресурса.

Этот учебник подойдет даже тем, кто еще только начал изучать язык. Ведь особенное внимание уделяется лексике и грамматике. Это именно те разделы, на основе которых строится как устная, так и письменная речь.

Автор говорит, что к этой книге нужно обращаться, если возникают трудности. Достаточно открыть оглавление и найти проблемную тему. Затем прочитать теорию и закрепить ее выполнением нескольких упражнений.

Преимущество этой книги – возможность проверки полученных ответов. Все ключи расположены в конце книги.

Английский за 4 недели 2в1 – Оксана Долинка

Автор – Оксана Долинка, имеющая статус сертифицированного кембриджского специалиста. Ее опыт работы в этой сфере превышает десять лет. Поэтому сомневаться в ее компетенции не приходится.

Оксана повышала уровень владения языком, работая в разных странах. И на данный момент у нее уже более 1000 благодарных учеников.

В программу обучения входит комплексное изучение языка.

Сюда включены как аудиоуроки, так и видео. Доступ получает каждый и навседа. При этом ученики заходят в любое время. А значит каждый получает материал в полной мере.

Однако недостаточно просто смотреть и слушать. Главное – прилагать собственные усилия. Нужно стараться запоминать. Тогда будет виден прогресс.

Курс рассчитан всего на месяц. За этот небольшой промежуток времени получается пройти 52 урока, изучить 8 словарей в видео формате и 90 в аудио, а также 3 видео по фильмам.

Разработчик этого курса – Эй Джей Хоуг. Простой учитель, который понял, что в школьной программе нужно что-то менять.

Ведь далеко не все ребята способны заниматься по скучным учебникам. Материал в таком случае просто не запоминается.

Этот человек думал над этой проблемой. В итоге создал курс, основной принцип которого – регулярно повторять полученную информацию.

Получается, что самоучитель – это хороший способ изучения языка. Однако работать он будет только при условии, что ученик старается улучшить свой результат.

На правах рекламы.

#Наука
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07