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Posted 20 февраля 2020, 04:16

Published 20 февраля 2020, 04:16

Modified 17 сентября 2022, 16:49

Updated 17 сентября 2022, 16:49

Небольшое похолодание обещают синоптики тагильчанам в конце недели

20 февраля 2020, 04:16
В конце недели, согласно данным Гисметео, жителей Нижнего Тагила ждут снежная погода и небольшое похолодание.

В пятницу, 21 февраля, в дневные часы синоптики обещают +2 градуса, в ночное время столбик термометра опустится до отметки -2 градуса. Облачно, небольшой снег. Ветер — до 11 метров в секунду.

В субботу днем похолодает до нуля градусов, в ночные часы ожидается до -3 градусов. Пасмурно, без осадков. Ветер — до 6 метров в секунду.

В воскресенье днем обещают -1 градус, в ночные часы — до -5 градусов. Переменная облачность, небольшой снег. Ветер — до 11 метров в секунду.

#Нижний Тагил#Здоровье#Снег#Погода#Похолодание
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