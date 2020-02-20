Небольшое похолодание обещают синоптики тагильчанам в конце недели

Posted 20 февраля 2020, 04:16
Published 20 февраля 2020, 04:16
Modified 17 сентября 2022, 16:49
Updated 17 сентября 2022, 16:49
В пятницу, 21 февраля, в дневные часы синоптики обещают +2 градуса, в ночное время столбик термометра опустится до отметки -2 градуса. Облачно, небольшой снег. Ветер — до 11 метров в секунду.
В субботу днем похолодает до нуля градусов, в ночные часы ожидается до -3 градусов. Пасмурно, без осадков. Ветер — до 6 метров в секунду.
В воскресенье днем обещают -1 градус, в ночные часы — до -5 градусов. Переменная облачность, небольшой снег. Ветер — до 11 метров в секунду.