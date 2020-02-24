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Posted 24 февраля 2020, 07:57

Published 24 февраля 2020, 07:57

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

Итоги недели: арест Кызласова, «соловьиные» бои и 130 миллионов НТТС

24 февраля 2020, 07:57
Вспоминаем главные события прошедшей недели для Нижнего Тагила.

Самым громким событием прошедшей недели стало задержание директора «Титановой долины» Артемия Кызласова. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Вместе с Кызласовым был задержан бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шалиманов, которому вменили посредничество. Суд постановил арестовать обоих на время расследования. Шалиманов, хоть и признал вину, но попытался обжаловать решение суда, а вот Кызласов отверг обвинение.

Внешний управляющий МУП «НТТС» Александра Звонарева пытается оспорить изъятие имущества предприятия мэрией на 130 миллионов рублей. По словам Звонаревой, сделка об изъятии — незаконна, поскольку на момент совершения НТТС обладал признаками неплатёжеспособности. Впрочем, Арбитражный суд пока оставил дело без движения — истцу необходимо устранить недостатки в поданных документах.

Директор рекламного агентства AMG Александр Соловьёв ответил главреду АН «Между строк» Наталье Вахониной, которая раскритиковала того за пост в телеграм-канале «Несоловей Нижний Тагил». Соловьёв заявил, что не имеет к этому каналу никакого отношения, и потребовал от журналистки извинений.

В Нижнем Тагиле состоялась презентация заявки на получение звания «Город трудовой доблести». В музее УВЗ представили фильм, в котором рассказывается о подвигах тагильских заводчан в годы Великой Отечественной войны. Можете посмотреть его сами.

Также на этой неделе пообщались с тагильскими психиатрами, которые рассказали, как помогая другим людям, самому не сгореть на работе.

Вышла вторая часть проекта о тагильской молодёжи: каково им жить в индустриальном городе. Рассказывают они сами.

#Политика
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