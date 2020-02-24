Итоги недели: арест Кызласова, «соловьиные» бои и 130 миллионов НТТС

Самым громким событием прошедшей недели стало задержание директора «Титановой долины» Артемия Кызласова. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Вместе с Кызласовым был задержан бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шалиманов, которому вменили посредничество. Суд постановил арестовать обоих на время расследования. Шалиманов, хоть и признал вину, но попытался обжаловать решение суда, а вот Кызласов отверг обвинение.