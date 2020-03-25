4 лучших косметических средства для обновления обуви

Основа классического ухода за обувью. Входящие в состав компоненты (воски, масла) сохраняют структуру материала, предупреждают ее высушивание и растрескивание, придают блеск и не закрывают поры. А, если приобрести цветной крем для обуви по ссылке https://obuv-complekt.com/g40329616-krema-dlya-obuvi, дополнительно удастся обновить или освежить цвет. Помимо того, многие натуральные и экологичные продукты отличаются приятным ароматом и подходят для ухаживания за кожгалантереей, мебелью.