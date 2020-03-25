tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 марта 2020,, 17:05

Published 25 марта 2020,, 17:05

Modified Вчера, 19:31

Updated Вчера, 19:31

4 лучших косметических средства для обновления обуви

25 марта 2020, 17:05
Наличие потертостей, пятна, солевые разводы, тусклый цвет — те дефекты, которые возникают при отсутствии должного ухода за обувью. Восстановить первоначальный вид любимых ботинок или туфель можно.

Главное, подобрать необходимую обувную косметику и не забывать их регулярно применять. Специалисты рекомендуют собирать «спасательную» косметичку из следующих средств.

Краска

Акриловые, на основе натуральных масел, органических растворителей — для окрашивания обуви используют разные красящие вещества. Одни повышают износоустойчивость, иные обеспечивают хорошую защиту от влаги, а третьи привлекают стойкостью к солнечным лучам. Многообразие цветовой палитры — еще одно преимущество, из-за которого решение купить крем краску для обуви на сайте компании «Обувь-Комплект» принимают большинство профессионалов. Представленные товары — современные красители, отличающиеся:

  • удобным способом нанесения;

  • скоростью высыхания;

  • экологичностью;

  • доступной ценой.

Подбирают их, ориентируясь на поставленную задачу, вид обуви и сезонность применения.

Очиститель

В первую очередь, для удаления пыли и грязи используют специальные щетки и губки. И выполняют эту процедуру на сухой поверхности. На следующем этапе, в зависимости от степени загрязнения, возможно применение одного из средств:

  • Пенный очиститель. Помогает вывести застарелые и жирные пятна, при этом не повреждая сам материал. Дополнительно смягчает кожу и обеспечивает воздухопроницаемость.

  • Шампунь. Средство безопасно устранит въевшуюся грязь, солевые разводы и обеспечит приятный аромат. Позволит очистить не только верхнюю часть обуви, но и подошву.

  • Лосьон. Легко справится как с поверхностными загрязнениями, так и глубокими. А входящие антибактериальные компоненты препятствуют возникновению грибка. Если в составе есть масла или жиры, то лосьон дополнительно смягчит обувь.

Также в каталогах производителей можно встретить концентраты, которые следует разбавлять водой. Средство эффективно подготавливает материал к нанесению питательного крема или окрашивающего вещества.

Крем

Основа классического ухода за обувью. Входящие в состав компоненты (воски, масла) сохраняют структуру материала, предупреждают ее высушивание и растрескивание, придают блеск и не закрывают поры. А, если приобрести цветной крем для обуви по ссылке https://obuv-complekt.com/g40329616-krema-dlya-obuvi, дополнительно удастся обновить или освежить цвет. Помимо того, многие натуральные и экологичные продукты отличаются приятным ароматом и подходят для ухаживания за кожгалантереей, мебелью.

На правах рекламы.

#Общество
Подпишитесь
Уже вторую неделю: выбросы вблизи ЕВРАЗ НТМК шкалят перед приездом Путина в Тагил
14 февраля, 13:46
В мэрии Екатеринбурга рассказали, стоит ли горожанам ждать продления подземки
Вчера, 10:30
На 52% взлетела за год цена на яйца в Свердловской области
Вчера, 09:48
Оторвут с руками: в Свердловской области остро не хватает дворников, врачей и поваров
Вчера, 09:20
До 100 тысяч рублей выросло пособие для контрактников Свердловской области
Вчера, 11:58
ВТБ Лизинг предлагает максимальные скидки на автомобили BAIC и KAIYI в феврале
13 февраля, 04:00