Полная изоляция, день второй. Что происходит в Нижнем Тагиле

Владислав Пинаев на своей странице в Инстаграм рассказывает об обстановке в городе и просит граждан соблюдать режим самоизоляции. По его словам, все необходимые меры соблюдаются. Пенсионерам помогают волонтеры, а для детей, которые не могут обучаться дистанционно из-за сложного материального положения, получат планшеты и компьютеры. Также он обращается к предпринимателям. Он рекомендует им закрыться и избегать скопления людей.