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Posted 5 апреля 2020, 13:34

Published 5 апреля 2020, 13:34

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

В период режима самоизоляции для свердловских школьников запишут телеуроки

5 апреля 2020, 13:34
Сюжет
Коронавирус
В Свердловской области создадут «Учительский штаб» для проведения удаленных уроков для школьников, пишет Ура.ру.

Коллектив учителей будет создавать телеуроки, которые покажут по областному телевидению. Делается это, поскольку не у всех школьников есть дома интернет или цифровое телевидение.

Учителя проведут уроки по русскому языку, математике, окружающему миру, чтению. Возможно, список предметов дополнят уроками по ИЗО и черчению.

После каникул из-за коронавируса школьники находятся на дистанционном обучении до 12 апреля.

#Общество#Коронавирус#Учителя#Школьники#Школа#Телевидение#Уроки
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