В период режима самоизоляции для свердловских школьников запишут телеуроки

Posted 5 апреля 2020, 13:34
Published 5 апреля 2020, 13:34
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
Коллектив учителей будет создавать телеуроки, которые покажут по областному телевидению. Делается это, поскольку не у всех школьников есть дома интернет или цифровое телевидение.
Учителя проведут уроки по русскому языку, математике, окружающему миру, чтению. Возможно, список предметов дополнят уроками по ИЗО и черчению.
После каникул из-за коронавируса школьники находятся на дистанционном обучении до 12 апреля.