tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 апреля 2020, 12:30

Published 10 апреля 2020, 12:30

Modified 17 сентября 2022, 16:59

Updated 17 сентября 2022, 16:59

В Нижнем Тагиле проверено 797 объектов торговли, чья деятельность попала под запрет

10 апреля 2020, 12:30
Сюжет
Коронавирус
В Нижнем Тагиле в период с 31 апреля по 9 апреля проверено 797 предприятий потребительского рынка, чья деятельность попадает под запрет из-за введения ограничений для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии.

Всем объектам торговли, которые нарушили ограничения, выданы соответствующие предписания, в том числе и о приостановке деятельности.

Также, по словам начальника отдела развития предпринимательства Евгении Банниковой, с 25 марта, согласно письму Министерства промышленности и торговли РФ, в Нижнем Тагиле ведется мониторинг цен на товары первой необходимости. На сегодняшний день критичного роста цен не наблюдается.

Карта распространения коронавируса в России
Узнать подробнее
#Общество#Нижний Тагил#Коронавирус#Проверка#Магазины
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика