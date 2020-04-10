В Нижнем Тагиле проверено 797 объектов торговли, чья деятельность попала под запрет

Также, по словам начальника отдела развития предпринимательства Евгении Банниковой, с 25 марта, согласно письму Министерства промышленности и торговли РФ, в Нижнем Тагиле ведется мониторинг цен на товары первой необходимости. На сегодняшний день критичного роста цен не наблюдается.