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Posted 10 апреля 2020, 13:35

Published 10 апреля 2020, 13:35

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

В Свердловской области из режима изоляции выйдут парикмахерские и промпредприятия

10 апреля 2020, 13:35
Сюжет
Коронавирус
С 13 апреля в Свердловской области в силу вступят изменения указа губернатора о режиме изоляции. В них разрешат работать всем промышленным предприятиям и парикмахерским. Сообщение об этом на своей странице в Instagram разместил губернатор Евгений Куйвашев.

При этом, отметил глава региона, парикмахерские могут оказывать только услуги стрижки.

Сегoдня я подписал укaз, в соoтветствии с кoторым в Свердловскoй облaсти смoгут начaть рaботать пaрикмахерские. Но обрaщаю внимaние: рeчь идeт тoлько о стрижкaх. Тaкже все житeли Свердлoвской облaсти смoгут выхoдить из дoма, чтoбы пoлучить услуги в оргaнизациях, чья рабoта сейчaс не запрeщена,рассказал Куйвашев.

Напомним, также в список предприятий, которым разрешили работать, вошли рынки и детские сады. Однако в ряде свердловских городов, в том числе в Нижнем Тагиле, они будут оставаться закрытыми.

#Общество#Коронавирус#Свердловская область#Указ#Изоляция
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