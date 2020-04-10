В Свердловской области из режима изоляции выйдут парикмахерские и промпредприятия

Сюжет Коронавирус

С 13 апреля в Свердловской области в силу вступят изменения указа губернатора о режиме изоляции. В них разрешат работать всем промышленным предприятиям и парикмахерским. Сообщение об этом на своей странице в Instagram разместил губернатор Евгений Куйвашев.

При этом, отметил глава региона, парикмахерские могут оказывать только услуги стрижки. Сегoдня я подписал укaз, в соoтветствии с кoторым в Свердловскoй облaсти смoгут начaть рaботать пaрикмахерские. Но обрaщаю внимaние: рeчь идeт тoлько о стрижкaх. Тaкже все житeли Свердлoвской облaсти смoгут выхoдить из дoма, чтoбы пoлучить услуги в оргaнизациях, чья рабoта сейчaс не запрeщена,рассказал Куйвашев. Напомним, также в список предприятий, которым разрешили работать, вошли рынки и детские сады. Однако в ряде свердловских городов, в том числе в Нижнем Тагиле, они будут оставаться закрытыми.