В Музее Победы работает интерактивная выставка "Лица победы"

Директор Музея Победы Александр Школьник рассказал об интерактивном проекте “Лица Победы”, который поможет сохранить память о павших предках. В базе будет размещена вся информация о фронтовиках, тружениках тыла, партизанах, узниках концлагерей, детях войны и пр. Школьник отметил, что информация о воинах может утратиться с уходом старшего поколения, но проект Музея Победы позволит ее сохранить.