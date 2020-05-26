Страховой Дом ВСК оформит клиентам полис ОСАГО без техосмотра из-за коронавируса

Posted 26 мая 2020,, 07:45
Published 26 мая 2020,, 07:45
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
25 мая президент подписал Федеральный закон, который разрешает владельцам транспортных средств оформлять полисы ОСАГО без предоставления документов о пройденном техосмотре или диагностической карты. При этом в законе обозначено, что это временная мера и оформить такой полис можно до 30 сентября. А предоставить вышеуказанные документы в страховую компанию необходимо не позднее 31 октября текущего года. Об этом сообщает NewsNN.
Правительство решило внести правки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности из-за того, что многие водители не смогли вовремя пройти техосмотр, так как соблюдали карантин.
Чтобы оформить полис с отсрочкой техосмотра, достаточно зайти в мобильное приложение «ВСК страхование». Также это можно сделать на сайте компании. При оформлении необходимо применить опцию «предъявить диагностическую карту позднее».