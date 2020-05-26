Страховой Дом ВСК оформит клиентам полис ОСАГО без техосмотра из-за коронавируса

25 мая президент подписал Федеральный закон, который разрешает владельцам транспортных средств оформлять полисы ОСАГО без предоставления документов о пройденном техосмотре или диагностической карты. При этом в законе обозначено, что это временная мера и оформить такой полис можно до 30 сентября. А предоставить вышеуказанные документы в страховую компанию необходимо не позднее 31 октября текущего года. Об этом сообщает NewsNN.