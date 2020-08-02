Администрация Горноуральского ГО не смогла определить санитарно-защитные зоны кладбищ

В частности, на территории ГГО не определена санитарная зона кладбищ, а также не разработан проект санитарно-защитной зоны погостов с учетом вредного влияния на окружающую среду. Кроме того, администрация городского округа не смогла предоставить план акарицидной обработки кладбищ и лесопарковых зон в период с мая прошлого года по июль текущего года.