Горный университет сомневается в скором переходе на водородное топливо

По словам автора статьи Владимира Литвиненко, который занимает пост ректора Санкт-Петербургского горного университета, на данный момент нельзя говорить о всемирном переходе на водородное топливо. Сейчас это является только дополнением к привычным углеводородам, а все проекты, которые последние несколько лет реализуются в Европе, финансируются государством.