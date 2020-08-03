tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 августа 2020,, 12:03

Published 3 августа 2020,, 12:03

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Горный университет сомневается в скором переходе на водородное топливо

3 августа 2020, 12:03
Университет проведет дискуссию о будущем водородной энергетики.

Как сообщается на портале «Форпост», Международный центр компетенций при горнотехничесом институте станет организатором дистанционной дискуссии о водороде и возможностях водородной энергетики. Мероприятие будет проведено под эгидой ЮНЕСКО. Издание уточняет, что поводом для создания такой дискуссии стала статья, опубликованная в журнале «Записки горного института» под названием «Барьеры реализации водородных инициатив в контексте устойчивого развития глобальной энергетики».

По словам автора статьи Владимира Литвиненко, который занимает пост ректора Санкт-Петербургского горного университета, на данный момент нельзя говорить о всемирном переходе на водородное топливо. Сейчас это является только дополнением к привычным углеводородам, а все проекты, которые последние несколько лет реализуются в Европе, финансируются государством.

Кроме того, себестоимость водородной энергии значительно выше, чем цена на добычу нефти и газа. Более того, стоимость водорода нельзя сравнить даже с ветрогенераторами и солнечными аккумуляторами.

Иной проблемой является передача и хранение данного вещества, ведь водород разрушает металлоконструкции, то есть вся система трубопровода будет повреждаться и изнашиваться на месте стыков.

Плюс к этому, при производстве водорода в атмосферу образуется оксид углерода, а затем и сам парниковый газ СО2.

В онлайн-обсуждении примут участие отечественные ученые, руководители энергетических компаний разных стран, а также инженеры России.

#Общество
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07