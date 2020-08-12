В Нижнем Тагиле впервые выпустили окольцованных стрижей

Кроме того, зоозащитница рассказала, что уральский климат, который в последнее время неустойчив, негативно сказывается на популяции насекомоядных птиц. По ее словам, за летний сезон у стрижей может быть до трех выводков. Однако в этом году из-за резкой перемены погоды, от жары к холоду, они выходили только один.