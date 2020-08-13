TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Новая услуга доступна любителям онлайн-шоппинга

13 августа 2020, 09:50
Теперь жителям Нижнего Тагила больше не придется постоянно запоминать пароли для сайтов. Новый сервис «Мобильный ID», разработанный МегаФоном позволяет авторизоваться в различных сервисах посредством номера мобильного телефона.

Чтобы зарегистрироваться или авторизоваться на сайте при помощи нового сервиса, достаточно ввести номер своего телефона и подтвердить вход через специальное push-уведомление. Такой процесс не отнимет много времени. Кроме того, в сервисе предусмотрена функция автозаполнения, позволяющая предупредить риск ошибки ввода.

Услуга удобна для интернет-магазинов, банков, образовательных сервисов, туроператоров и других онлайн-ресурсов, в которых необходимо подтверждать личность, а также вводить дополнительную информацию для получения услуг.

Внедряя услугу «Мобильный ID», интернет-компании могут повысить конверсию продаж за счет удобного функционала. Клиенты оценят возможность использовать один идентификатор на различных ресурсах, при этом сохраняя уверенность в безопасности данных, отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Данные каждого пользователя находятся под надежной защитой. Каждая команда отправляется в зашифрованном виде. При этом расшифровка возможна только посредством использования индивидуального ключа SIM-карты. Кроме того, для пользования сервисом, в нем придется зарегистрироваться, чтобы исключить риск мошенничества.

Если требуется доступ к персональной информации, к примеру, адресу клиента для курьерской доставки, то помимо подтверждения через уведомление потребуется ввести PIN-код карты, что позволит сохранить данные под защитой при утрате телефона.

В ряде сервисов МегаФона уже включена поддержка «Мобильного ID», к примеру, в МегаФон ТВ, а также в качестве идентификатора для подключения к WiFi в офисе компании. Платить за услугу не требуется, так как она бесплатная.

«Мобильный ID» представляет собой кросс-операторский продукт, которым могут пользоваться все абоненты Big4. Операторы сотовой связи договорились о взаимодействии и создали единый логотип в виде стилизованной буквы «М» для сайтов, которыми поддерживается вход посредством «Мобильного ID».

#Сервис#Услуги#Мегафон#Нижний Тагил#Экономика
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Сегодня, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Сегодня, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Сегодня, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Сегодня, 18:14