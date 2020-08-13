В городских службах Нижнего Тагила рассказали о последствиях сильных ливней

Андрей Мишин, начальник отдела гражданской защиты населения, рассказал, что уровень воды в прудах поднялся не до критичной отметки. Он отметил, что садоводы КС «Металлург» предупредили о поднятии уровня воды в реке Тагил. При этом угрозы нет, потому что воду почти полностью впитала почва из-за преобладавшей летом сухой погоды.