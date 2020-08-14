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Астрологи рассказали каким знакам зодиака рекомендуется отдохнуть 15 августа

14 августа 2020, 15:36
В субботу, 15 августа, позитивные тенденции наблюдаются у многих знаков зодиака, а некоторым лучше отложить дела на потом и хорошо отдохнуть.

Овен

Один из тех знаков, у которых сегодня в любых начинаниях будут преобладать положительные тенденции. Занимайтесь текущими делами по мере их поступления. Решение проблем станет необычайно легким.

Телец

Лучше спланировать это день заранее и особое внимание уделить хорошему отдыху. Не загоняйте себя работой и текущими делами. Некоторые вопросы лучше получится разрешить разговорами по душам, чем официальными встречами.

Близнецы

День будет заполнен приятным сочетанием романтики и деловой обстановки. Завтра ни в чём себе не отказывайте. Позвольте порадовать себя покупками, которые давно откладывали. Но постарайтесь закончить дела до вечера, а сам вечер уделите приятным встречам.

Рак

Вас ожидает богатый на события выходной. Удастся завершить старые проекты и появятся зачатки новых долгосрочных перспектив. Возможны неожиданные встречи и новые знакомства.

Лев

В этот день вам лучше завершить все незаконченные дела, выплатить долги, закрыть «хвосты». От этого могут зависеть дальнейшие планы. Не позволяйте незаконченным делам заставлять вас упускать хорошие перспективы.

Дева

Забудьте о том, чтобы попытаться сделать как можно больше дел. Обращайте внимание на детали и выполняйте всё крайне тщательно, иначе не сможете избежать проблем. Отличный день, чтобы заняться своим здоровьем.

Весы

Суббота даст вам ясно понять, что впереди много планов и работы, но будьте внимательны, не взваливайте на себя непосильную ношу. Лучший день для того, чтобы подыскать себе помощников для реализации намеченных целей.

Скорпион

День будет переполнен эмоциональными проблемами. Необходимо разобраться в старых связях, возможно, пойти на уступки. Расширяйте свой взгляд на вещи, настала пора попробовать новые методы решения спорных вопросов.

Стрелец

День пройдет под влиянием внешних обстоятельств и факторов. Вам лишь стоит воспринимать информацию и верно распоряжаться ей. Положитесь на интуицию.

Козерог

Потребуется много деловой активности. Не закрывайтесь, не отлынивайте от навалившихся вопросов, требующих вашего внимания. В этот день делайте как можно больше, встречайтесь, общайтесь с людьми.

Водолей

Суббота заставит вас ощутить себя на распутье. Очень многое будет зависеть от ваших решений. Обратите внимание, что кроме вас есть и другие люди, постарайтесь действовать с оглядкой не только на свои желания и потребности.

Рыбы

Субботу лучше всего посвятить досугу. В этот день вы будете необычайно добры к своим близким. Деловые вопросы, при необходимости, решить тоже получится, но не ставьте их во главе, посвятите время хорошему отдыху.

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