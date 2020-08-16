Астрологи рассказали каким знакам зодиака следует взять выходной 17 августа

Астрологи советуют не терять времени даром. Старайтесь сделать как можно больше из того, что уже было запланировано. У вас будет масса возможностей для реализации планов и идей. Однако они не касаются работы. В этот день лучше взять отгул. В отношениях проявите сдержанность. Вспыльчивость не пойдёт на пользу.