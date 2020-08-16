Астрологи рассказали каким знакам зодиака следует взять выходной 17 августа

Астрологи советуют не терять времени даром. Старайтесь сделать как можно больше из того, что уже было запланировано. У вас будет масса возможностей для реализации планов и идей. Однако они не касаются работы. В этот день лучше взять отгул. В отношениях проявите сдержанность. Вспыльчивость не пойдёт на пользу.
День будет полон приятных сюрпризов. Большинство дел будут завершаться благополучно, а также решатся старые вопросы. Во второй половине дня уделите время для отдыха. Займитесь спортом или сходите к врачу.
Астрологи рекомендуют прислушаться к мнению коллег по работе. Это поможет принять верные решения. Возможно, получится заработать премию или победить в конкурсе. С самого утра старайтесь сохранять позитивный настрой что бы ни случилось, а в отношениях принятие решений лучше предоставьте своей половинке.
Волнительный день. Вы превзойдете себя в умении «раздувать из мухи слона». На этом фоне следует воздержаться от решений, которые способны повлиять на вашу жизнь. Лучше доделайте то, что давно забросили и не думайте о завтрашнем дне.
Спокойный день, не предвещает волнений или тревог. Старайтесь рассчитывать свои возможности. Все важные дела рекомендуется решать в первой половине дня. Вечер проведите со своей половинкой, а если вы одиноки, то велика вероятность неожиданной приятной встречи.
Благоприятный во всех смыслах день. Ваш ум будет ясен настолько, насколько это возможно. То, что раньше постоянно ускользало, сегодня сложится в одну целую и ясную картину. Постарайтесь успеть сделать как можно больше дел днём, а вечер проведите спокойно — отдохните в одиночестве или организуйте встречу с близкими.
День будет насыщенным и тревожным, но, в целом, принесёт хорошие плоды. На работе вы достигните полного взаимопонимания с коллегами. В отношениях со второй половинкой ощутите радость от понимания того, что сделали верный выбор. Если вы ещё одиноки, то стоит задуматься, может кого-то из друзей стоит подпустить поближе.
День интересный, но довольно скупой на результаты вашего труда. Лучше заниматься мелкими делами, важное отложить на потом. Многие друзья или родные могут попросить вашей помощи во второй половине дня. Не стоит им в этом отказывать.
Период полный вдохновения. Вы легко делитесь им с окружающими вас людьми. Представителям знака легко удаётся поддержать любого человека, а также поднять настроение. С любимыми людьми стоит выяснить давно волнующие вопросы, именно сегодня есть шанс быть услышанным и понятым. Одинокие представители знака могут вдруг вспомнить о давно уснувшей старой любви.
В этот день лучше всего начать воплощать в жизнь новые идеи. На работе могут предложить повышение. Если давно хотелось заняться своей физической формой, но никак не получалось, то понедельник лучший день для того, чтобы начать.
В этот день вы сможете рассчитывать только на себя. Но если приходится привлекать кого-то еще в свои дела, то внимательно наблюдайте и вовремя направляйте его в верное русло, иначе зря потратите время. На работе день пройдет довольно напряжённо. Постарайтесь проявить во всей красе свою дипломатичность, для решения возникших ситуаций.
Рыбам стоит воздержаться от любых конфликтов и пререканий. Эмоциональная нагрузка будет крайне высока. На этом фоне могут возникнуть проблемы с самочувствием. Вы будете крайне раздражительны. Не стоит вечером обсуждать важные проблемы с родными и близкими, ничего хорошего из этого не выйдет.