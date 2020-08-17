Современный дизайн в интерьере — простота и минимализм

Современный стиль в интерьере
Интерьер помещения является отражением индивидуальности человека, поэтому к его оформлению стоит подойти вдумчиво.
Стильный диван создает ощущение уюта. Без дивана трудно представить себе европейскую гостиную. В современном мире купить мебель можно, не выходя из дома. Интернет-магазин дизайнерской мебели iModern.ru предлагает широкий выбор раскладных диванов. Здесь представлены различные модели диванов, которые гармонично впишутся в любой интерьер. Кроме того, раскладные диваны — это очень практично, они выполняют сразу две функции, при этом, позволяя, сэкономить пространство. Для удобства диваны оснащают разными механизмами раскладывания.
По мнению дизайнеров, помимо многофункциональности современная мебель, чаще всего, отличается лаконичностью. Такая мебель привлекает внимание современных молодых людей, не желающих загромождать интерьер. Предпочтение отдается мебели спокойных оттенков. Это могут быть коричневые, сложные бежевые, графитовые оттенки. Интерьер не должен быть перегружен декором. Также в современном интерьере превалирует простота линий — на шторах нет ламбрекенов, мебель без сложных узоров. Ровные потолки и высвобождение как можно большего пространства в помещении тоже отличают этот стиль от других.
Функциональность и пространство
Никто не спорит, что мебель должна быть красивой и стильной, однако одним из основных показателей дизайна интерьера в современном стиле также становится ее функциональность, а также экономия пространства. Для достижения этой цели можно прибегнуть к использованию различных модульных конструкций, позволяющих экономить пространство. При выборе этих конструкций человек сам может их комбинировать, учитывая все нюансы своего жилища. Еще одним решением для экономии пространства станет мебель-трансформер, обладающая рядом возможностей, которые дарят удобство в быту. Особенно это актуально для помещений, использующихся для нескольких целей. Например, при совмещении гостиной и спальни, кухни и рабочей зоны. Важно сочетать экономию пространства и функциональность — то соответствовать своему назначению.
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