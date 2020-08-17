Современный дизайн в интерьере — простота и минимализм

Никто не спорит, что мебель должна быть красивой и стильной, однако одним из основных показателей дизайна интерьера в современном стиле также становится ее функциональность, а также экономия пространства. Для достижения этой цели можно прибегнуть к использованию различных модульных конструкций, позволяющих экономить пространство. При выборе этих конструкций человек сам может их комбинировать, учитывая все нюансы своего жилища. Еще одним решением для экономии пространства станет мебель-трансформер, обладающая рядом возможностей, которые дарят удобство в быту. Особенно это актуально для помещений, использующихся для нескольких целей. Например, при совмещении гостиной и спальни, кухни и рабочей зоны. Важно сочетать экономию пространства и функциональность — то соответствовать своему назначению.