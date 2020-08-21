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В пригороде Нижнего Тагила из-за затяжных дождей затопило 72 садовых участка

21 августа 2020, 17:12
В связи с затяжными дождями в реке Тагил за прошедшие сутки уровень воды поднялся на пять сантиметров. В результате паводка в пригороде Нижнего Тагила подтопило более 70 садовых участков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В зоне потопления оказались шесть коллективных садов, а также один населенный пункт.

Так, подтопления наблюдаются в следующих коллективных садах:

  • «Пищевик» — подтоплено 30 садовых участков;
  • «Шахтёр» — 15 участков;
  • «Энергетик» — шесть участков;
  • «НТМК-10» — шесть участков;
  • «Автомобилист-2» — пять участков;
  • «Надежда» — четыре участка.

Еще шесть огородов были затоплены в поселке Евстюниха. Спасатели отмечают, что угрозы населению нет, так как дома не подтоплены. Соответственно, не требуется и эвакуация. Проводятся мероприятия по информированию жителей об угрозе паводка.

Также оказался подтопленным низководный мост в поселке городского типа Махнево. В связи с этим было временно ограничено автомобильное сообщение с семью населенными пунктами. Пока добраться из одного поселения в другое можно по подвесному пешеходному мосту, либо на поезде по мосту через реку Тагил в районе станции Ерзовка.

#Затопление#Ливень#Нижний Тагил#Происшествия
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