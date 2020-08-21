В пригороде Нижнего Тагила из-за затяжных дождей затопило 72 садовых участка

В зоне потопления оказались шесть коллективных садов, а также один населенный пункт.
Так, подтопления наблюдаются в следующих коллективных садах:
Еще шесть огородов были затоплены в поселке Евстюниха. Спасатели отмечают, что угрозы населению нет, так как дома не подтоплены. Соответственно, не требуется и эвакуация. Проводятся мероприятия по информированию жителей об угрозе паводка.
Также оказался подтопленным низководный мост в поселке городского типа Махнево. В связи с этим было временно ограничено автомобильное сообщение с семью населенными пунктами. Пока добраться из одного поселения в другое можно по подвесному пешеходному мосту, либо на поезде по мосту через реку Тагил в районе станции Ерзовка.