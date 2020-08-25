Синоптики пообещали свердловчанам аномально теплую погоду

По его словам, прогноз температуры на третью декаду месяца показывает, что местами температура будет выше примерно на два градуса, а где-то — на восемь.
На Урале и в Поволжье в течение ближайших пяти дней столбики термометров будут показывать на четыре-шесть градусов выше нормы.
В районе Екатеринбурга, Челябинской, Свердловской областей — даже на 8 градусов выше нормы. […] Это будет очень хороший конец лета,заключил Вильфанд.
О возвращении тепла на территорию Среднего Урала в третьей декаде августа рассказывала и главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко. По ее словам, воздух будет прогреваться до 26 градусов.