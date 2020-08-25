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В Екатеринбурге на официантов и мойщиков спрос вырос почти в два раза

25 августа 2020, 13:54
В Екатеринбурге за неделю число вакансий на предприятиях общепита выросло в два раза, сообщают в пресс-службе HeadHunter Урал.

Так, с 18 по 24 августа в Свердловской области открыто на 110% больше вакансий для работников в сфере общепита, чем с 11 по 17 августа — 326 против 155. Повышался спрос на сотрудников данной сферы и в июле, когда разрешили работать летним верандам.

По словам руководителя пресс-службы Анны Осиповой, треть вакансий — это предложения для поваров. Кроме того, работодателям требуются официанты, хоспис, мойщики. А вот для курьеров вакансий, наоборот, стало меньше.

За последнюю неделю больше всего вырос спрос на мойщиков, менеджеров и официантов. В среднем на 150%. На поваров спрос увеличился на 115%, хостес — на 100%, пекарей — на 90%.

Ранее рестораторы Екатеринбурга сообщали, что в городе имеются проблемы с персоналом. Это обусловлено тем, что некоторые поменяли отрасли и не видят в них перспективы.

Напомним, с 18 августа в Свердловской области разрешили возобновить работу барам и кафе после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса.

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#Кафе#Бар#Свердловская область#Вакансии#Общество
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