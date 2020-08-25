В Екатеринбурге на официантов и мойщиков спрос вырос почти в два раза

Так, с 18 по 24 августа в Свердловской области открыто на 110% больше вакансий для работников в сфере общепита, чем с 11 по 17 августа — 326 против 155. Повышался спрос на сотрудников данной сферы и в июле, когда разрешили работать летним верандам.