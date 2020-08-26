В Свердловской области разыскивают девять грибников

В МЧС пояснили, что этим летом в два раза увеличилось количество обращений на поиски людей в лесу. С мая поступило 50 таких обращений. Спасатели напоминают о том, чтобы свердловчане соблюдали меры предосторожности при походе в лес: нужно сообщить близким о походе, носить яркую одежду, проверить зарядку на телефоне, с собой взять спички, нож и свисток.