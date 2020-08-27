Астрологи рассказали какие знаки зодиака могут «наломать дров» 28 августа

В этот день многое зависит от того, насколько энергично вы будете действовать. Возьмитесь за дела, которые вы давно откладывали. Если вы не бросите начатое на пол пути, то у вас все получится. Возможно денежное поступление из неожиданного источника. В течение дня на работе вы проявите высокую активность. Однако большую часть дел лучше сделать в начале дня. Свободное время уделите себе, к примеру, сходите в спа или поменяйте имидж.