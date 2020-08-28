Стало известно каким знакам зодиака стоит заняться спортом 29 августа

В этот день старайтесь не нервничать. Это будет сложно сделать, так как все вокруг будет раздражать. Вам тяжело давать оценку происходящему, так что старайтесь не спешить с выводами. В финансовом плане период будет благоприятным, возможно, удастся заключить какую-то выгодную сделку. На работе не выставляйте напоказ свои амбиции и упрямство. Вечером ваша вторая половина может приготовить вам сюрприз. Если он вам не очень понравится, то старайтесь не показывать этого.