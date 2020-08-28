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В Екатеринбурге закрывается самый дорогой «ковидный» госпиталь

28 августа 2020, 15:40
Мобильный госпиталь, который был развернут в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо», будет демонтирован к 1 сентября. Соответствующий указ подписал министр здравоохранения Андрей Карлов.

Как рассказали Ура.ру источники в Роспотребнадзоре, приказ министра является следствием решений, принятых на заседании оперативного штаба 18 августа. Тогда уже приняли решение приостановить работу временного госпиталя до 19 августа. Затем рабочие начали его разбирать.

Резервный госпиталь в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»был развернут весной. Он простоял пустым более трех месяцев и первые пациенты были приняты только 13 июля. На оборудование госпиталя потратили 190,4 миллиона рублей. Общая стоимость проекта, учитывая стоимость оборудования, составила 284,8 миллиона рублей. В эту стоимость входит аренда площадей выставочного центра с 28 марта по 30 июня.

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