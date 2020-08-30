Астрологи рассказали каким знакам зодиака рекомендуется сесть на диету 31 августа

Будет сложно избегать конфликтов. Постарайтесь настроиться на мирное решение проблем. Несмотря на то, что на уступки идти не хочется, постарайтесь пересилить себя. Это поможет избежать многих проблем. У вас не всегда получается правильно оценить свои силы. Однако ваша настойчивость поможет справиться с любым делом. Во второй половине дня постарайтесь не поддаваться мечтательности и романтичности, чтобы не наделать ошибок. Астрологи рекомендуют сесть на диету, если вы считаете, что у вас есть лишний вес. Сейчас она окажется эффективной.