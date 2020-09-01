Должники МУПа и иск к «Кировскому»: крупные дела августа в свердловском арбитраже

Банк «Траст» в исковом заявлении от 3 августа просит суд признать банкротом ООО «Бест-Екатеринбург», которое является оптовым поставщиком продовольственных товаров, и назначить процедуру наблюдения. Кроме того, заявитель требует включить его в третью очередь реестра кредиторов и взыскать с ответчика более 354 миллионов рублей. По данным из открытых источников, «Бест-Екатеринбург» был исполнителем по 25 госконтрактам на сумму 21,4 миллиона рублей.