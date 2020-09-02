Астрологи предсказали напряженный день почти всем знакам зодиака на 3 сентября

В этот день не стоит спешить. Сутра вам может быть сложно совладать с эмоциями. Возможны опрометчивые поступки. Даже самые хладнокровные представители знака не смогут удержаться. Не стоит спешить при принятии решений, особенно, если они касаются вас. Во второй половине дня будет спокойнее. В карьере, возможно, откроются новые перспективы. Главное, не упускайте знаки судьбы и пользуйтесь ситуацией. Если вас беспокоит какой-то недуг, то обратите внимание на терапию с эфирными маслами. Они позволят вам настроиться на нужный лад. В личной жизни все наладится, если у вас до этого были какие-то проблемы.