Проект по благоустройству набережной Тагильского пруда проходит госэкспертизу

За счет сложного рельефа и живописных спусков к береговой линии, аллеи и дорожки планируется выполнить в разных уровнях. Кроме того, сам рельеф служит защитой от шума, так как зона тихого отдыха и прогулок будет находиться ниже площадок для активного отдыха, пояснил Рыбалко.