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Проект по благоустройству набережной Тагильского пруда проходит госэкспертизу

2 сентября 2020, 18:17
Проектная документация по благоустройству второй очереди набережной «Тагильская лагуна» направлена на госэкспертизу. В середине сентября станет известен ее результат, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

По данным заместителя директора МБУ «Тагилгражданпроект» Бориса Рыбалко, участок проектируемого объекта находится в центре города и включает территорию ГДДЮТ и ограничивается улицей Красногвардейской с востока, индивидуальными жилыми застройками с юга, а также территорией административного здания и насосной с севера и акваторией Тагильского пруда.

Согласно проекту, планируется укрепить береговую полосу, построить терассы двух уровней.

За счет сложного рельефа и живописных спусков к береговой линии, аллеи и дорожки планируется выполнить в разных уровнях. Кроме того, сам рельеф служит защитой от шума, так как зона тихого отдыха и прогулок будет находиться ниже площадок для активного отдыха, пояснил Рыбалко.

В границах проектирования будут располагаться локация для обучения ПДД, смотровые площадки, а также тематические игровые зоны.

Кроме традиционных спортивных зон с уличными тренажерами и площадками для волейбола и баскетбола, планируется установить комплекс для скейтбординга и картодром протяженностью 300 метров. Для начинающих техников и инструкторов предусмотрены площадки для запуска радиоуправляемой техники.

Проект предусматривает укрепление 248 метров береговой линии, а также благоустройство территории площадью более 60 тысяч метров.

Работы по реконструкции набережной планируется начать в 2021 году. На реализацию второго этапа проекта «Тагильская лагуна» будет выделена государственная субсидия. Проект разработал МБУ «Тагилгражданпроект». Общая стоимость работ составит 556,7 миллионов рублей.

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