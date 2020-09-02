Пять новых школ открыли в Приангарье

В Тулуне в микрорайоне Угольщиков построили новую школу. Годом ранее в городе произошло масштабное наводнение. Новая школа пришла на смену пострадавшим от стихии двум образовательным учреждениям. Школа рассчитана на 1275 детей. Средства на ее возведение поступили от компании «Роснефть». В здании присутствует пара бассейнов, спортивный и актовый залы, библиотека. Еще в новой школе обустроили кабинет робототехники, студию дизайна, издательский центр, телестудию и инженерный класс. Все дети в новой школе будут учиться в одну смену. Об этом пишет irksib.ru.