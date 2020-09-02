Свердловский меценат получил благодарность президента за помощь в борьбе с COVID-19

Документ был подписан 23 июня, однако меценат получил его только 1 сентября.
Андрей Симановский является владельцем компании «Сима-ленд».
Во время пандемии он поставил в Свердловскую область и УрФО оборудование и защитные костюмы.
Список фамилий меценатов, которые оказали помощь в борьбе с коронавирусом, Владимиру Путину был направлен губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
Помимо Симановского, в список на награждение попали гендиректор УГМК Андрей Козицын, глава РМК Игорь Алтушкин и также Свердловский союз промышленников и предпринимателей.
Напомним, что убернатор Куйвашев наградил депутата Александра Петрова, выпускающего лекарство для лечения COVID-19, знаком первой степени за заслуги перед Свердловской областью.