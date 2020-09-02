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Свердловский меценат получил благодарность президента за помощь в борьбе с COVID-19

2 сентября 2020, 13:50
Владимир Путин подписал документ, в котором выразил благодарность меценату из Екатеринбурга Андрею Симановскому за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает URA.RU

Документ был подписан 23 июня, однако меценат получил его только 1 сентября.

Андрей Симановский является владельцем компании «Сима-ленд».

Во время пандемии он поставил в Свердловскую область и УрФО оборудование и защитные костюмы.

Список фамилий меценатов, которые оказали помощь в борьбе с коронавирусом, Владимиру Путину был направлен губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Помимо Симановского, в список на награждение попали гендиректор УГМК Андрей Козицын, глава РМК Игорь Алтушкин и также Свердловский союз промышленников и предпринимателей.

Напомним, что убернатор Куйвашев наградил депутата Александра Петрова, выпускающего лекарство для лечения COVID-19, знаком первой степени за заслуги перед Свердловской областью.

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