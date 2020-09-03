Протекшие крыши и пропавшие булки. Итоги дня в Свердловской области

Коммунальные службы подтверждают наличие проблемы, но из-за большого объема заявок не успевают справляться с устранением протечек. Также специалисты из управляющих компаний обращают внимание на то, что не все жильцы добросовестно оплачивают коммунальные услуги, денег не всегда хватает на устранение дефектов, а в некоторых случаях простым латанием вообще не обойтись и необходим капитальный ремонт. Его приходится ждать очень долго. В домах 70-80-х годов постройки крыши текут уже давно, а капремонт запланирован через десятки лет.