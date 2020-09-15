Стали известны претенденты на премию «Поэзия» - 2020

От других литературных премий «Поэзия» отличается отсутствием этапа короткого списка. После публикации премиального листа проходит тайное голосование жюри и награждение лауреатов. В ходе тайного голосования каждому из 76 членов жюри предстоит выбрать до пяти лучших претендентов в каждой номинации. Лауреаты будут названы после прямого подсчета голосов. Победитель в номинации «Стихотворение года» получит 300 тысяч рублей, а за победу в номинациях «Поэтический перевод» и «Критика» предусматриваются выплаты в размере 200 тысяч рублей. В начале ноября пройдет награждение. На официальном сайте размещается детальная информация обо всех этапах премии.