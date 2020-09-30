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Posted 30 сентября 2020,, 09:53

Published 30 сентября 2020,, 09:53

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

В Нижнем Тагиле стартует запись в детские лагеря на осенние смены

30 сентября 2020, 09:53
В Нижнем Тагиле с 1 октября стартует запись детей в загородные оздоровительные лагеря для отдыха в осенние каникулы, сообщается на сайте городского управления образования.

Регистрация продлится до 7 октября 20.00.

Заявление можно отправить дистанционно посредством Единого портала госуслуг или свердловского сайта образовательных услуг. Также документы можно подать через МФЦ, Форма заявления размещена на сайте управления образования Нижнего Тагила.

В текущем году школьникам предлагается на выбор два лагеря — «Антоновский» и «Уральский огонек». Смены будут длиться неделю — с 1 по 8 ноября.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса детские лагеря работают в Нижнем Тагиле в режиме обсерваторов и с сокращенными сменами. В каждом оздоровительном учреждении соблюдаются меры «коронавирусной» безопасности — регулярно измеряется температура, проветриваются помещения, проводится регулярная влажная уборка.

#Общество#Нижний Тагил#Отдых#Лагерь#Запись
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