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В Уральском городе ограничат работу допучреждений из-за COVID-19 и ОРВИ

9 октября 2020, 16:10
В Краснотурьинске с 12 октября ограничат посещение детских кружков, секций и клубов, сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

В пресс-службе отмечают, что в Краснотурьинске подтверждено более 270 случаев коронавируса. К этому добавился резкий рост заболеваемости ОРВИ, за неделю заболел 501 человек. Прирост заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составил 21%.

Представитель мэрии говорит, что за неделю заболеваемость пневмонией в городе увеличилась на 31% по сравнению с прошлой, она 2,5 раза больше аналогичного периода 2019 года.

В пресс-службе мэрии уточнили, что решение об ограничении посещений будут принимать сами учреждения дополнительного образования.

Ранее мэрия Краснотурьинска объявила, что с 12 октября администрация закрывается для посещения, пока не будет принято решения об отмене дополнительных мер по защите населения от COVID-19.

Напомним, в Нижнем Тагиле с начала пандемии коронавирус выявлен у 1 967 человек.

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#Ограничения#Краснотурьинск#Свердловская область#Общество
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