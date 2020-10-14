«Единая Россия» напишет предвыборную программу при участии жителей регионов

«Так было в 2016 году, когда наша программа создавалась при участии десятков тысяч жителей Свердловской области. Безусловно, такой же подход будет и в 2021 году, - сообщил лидер свердловских единороссов. – Главными ориентирами при создании программы всегда являются благополучие граждан, их защита и забота о них. На территории Свердловской области действуют 17 партийных проектов, которые затрагивают все сферы деятельности: здравоохранение, культуру, образование, спорт, благоустройство и другие. Это позволяет «Единой России» непрерывно взаимодействовать с гражданами по всем этим вопросам».