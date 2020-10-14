Стало известно каким знакам зодиака следует пораньше лечь спать 15 октября

В этот день вы будете очень обаятельны. Вам будут предлагать помощь даже незнакомые люди. Не стоит перекладывать на других многие свои обязанности, но совсем отказываться от помощи не нужно. Астрологи рекомендуют уделить внимание своему гардеробу. Возможно, что его давно пора обновить. Не пренебрегайте сигналами своего организма. Могут обостриться хронические болезни. В отношениях дев ждёт эмоциональный спад. Может показаться, что вам надоели отношения, но не спешите с выводами.