«Меняется генотип». Тагильский аллерголог-иммунолог — о работе, детях и родителях

Например, введение общей, единой по всей России электронной базы медицинской документации, то есть, электронные истории болезней, единая база анализов. Я не могу узнать, с чем ребенок приходил ко мне, например, три года назад, у меня нет результатов анализов. Если бы я мог зайти в эту базу, достать оттуда всю информацию и также свой прием туда же занести, это был бы идеальный вариант. И со страховыми компаниями, которые требуют на проверку наши документы. Мы вынуждены писать на бумаге, делать копии, оригиналы отдавать родителям, копии оставлять у себя. Все это копится. Это очень неудобно. Если бы была, например, эта общая электронная база, то компании точно также могли бы доставать оттуда все эти наши приемы, проверять нас. У меня вот такое пожелание серьезное. Это очень существенно бы на наше качество работы повлияло.