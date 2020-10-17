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В Свердловской области выявлено 227 случаев коронавируса за сутки

17 октября 2020, 13:02
С 16 по 17 октября в Свердловской области зарегистрировано 227 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает оперштаб региона.

С начала пандемии количество выявленных случаев новой коронавирусной инфекции достигло 32 420 человек.

Состояние 203 госпитализированных врачи оценивают как тяжелое, 106 из них находятся на аппаратах ИВЛ.

За сутки по выздоровлению выписано 278 человек, всего вылечились 24 231 пациентов.

Зарегистрировано семь случаев смерти от коронавируса, с начала пандемии умерли 685 свердловчан.

В России за сутки выявлено 14 922 заболевших в 85 регионах страны. С начала пандемии зафиксировано 1 384 235 случаев инфекции. Число выписанных по выздоровлению выросло до 1 065 199 человек, из них 8 617 — за прошедшие сутки. С начала пандемии умерли 24 002 россиянина, 279 из них с 16 по 17 октября.

#Статистика#Свердловская область#Коронавирус#Здоровье
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